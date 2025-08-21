Ричмонд
Григоренко рассказал о важности использования биометрии в школах

Григоренко: использование биометрии в школах повышает безопасность.

Источник: РИА Новости

КАЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости. Использование биометрии для прохода в школах повышает безопасность, благодаря сервису всегда понятно, кто находится в учреждении, сообщил журналистам вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на полях форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани.

Григоренко сообщил, что на выставке форума представлены решения, которые позволяют сделать жизнь в городах комфортней и удобней. Григоренко выделил развитие сервисов на базе биометрии.

«Татарстан — один из первых субъектов РФ, где уже в 20 школах запущен сервис прохода в школу по лицу. Я подчеркиваю, что использование биометрии — это абсолютно добровольная вещь. Но проход в школу по лицу это не только удобно, но и очень безопасно. Потому что всегда понятно, кто проходит, кто выходит, кто находится в школе. В конце концов, это среда жизни наших детей», — сказал Григоренко.

Также он назвал удобным использование биометрии в МФЦ.

«Не могу не подчеркнуть, находясь в Казани, что Казань — это один из городов, где уже давно внедрен сервис по оплате проезда в метро по биометрии», — сказал Григоренко, отметив, что для использования сервиса используется отечественное оборудование.

