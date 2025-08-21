Григоренко рассказал о важности использования биометрии в школах

«Татарстан — один из первых субъектов РФ, где уже в 20 школах запущен сервис прохода в школу по лицу. Я подчеркиваю, что использование биометрии — это абсолютно добровольная вещь. Но проход в школу по лицу это не только удобно, но и очень безопасно. Потому что всегда понятно, кто проходит, кто выходит, кто находится в школе. В конце концов, это среда жизни наших детей», — сказал Григоренко.