В Татарстане появится Центр профессий будущего

«Я думаю, что, если все сложится хорошо, центр сможет начать работу к концу следующего года. Все зависит от того, будет ли использоваться уже существующее здание, которое можно адаптировать для центра, или потребуется строительство нового. Если мы придем к тому, что строительство необходимо, сроки увеличатся. Сейчас мы ищем подходящее место, чтобы центр был максимально удобен с точки зрения логистики и транспорта и стал настоящей точкой притяжения для школьников и молодежи республики», — подытожил глава ЦРПК.