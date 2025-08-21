Восьмая мечеть открылась в Новосибирской области

Торжественная церемония открытия проходила под руководством Рафаиля хазрата Сулейманова, председателя Духовного управления мусульман города Новосибирска и области. Именно под его патронажем и при активном участии местных жителей строятся эти новые мечети, предназначенные стать местом духовного исцеления, опорой веры и пристанищем для тех, кто ищет душевного покоя.
В своей речи Рафаиль хазрат подчеркнул, что мечеть, как и церковь или синагога, является домом Бога. Возведение этих священных мест — это проявление милости Всевышнего и результат общих усилий, чтобы верующие могли возносить свои молитвы. Ведь предназначение человека — обращаться к Аллаху и поклоняться Ему.
Он также акцентировал внимание на том, что в нынешние непростые времена, особенно для матерей и жён, чьи сыновья и мужья находятся в зоне СВО, как никогда важно находить утешение в молитве, посещая мечеть и вознося просьбы к Всевышнему о милости и душевном спокойствии.
Церемония началась с чтения священного Корана. С приветственными словами к собравшимся обратились глава Чановского района Виктор Губер и глава сельского совета Владимир Афанасьев.
Особую атмосферу создало проникновенное стихотворение на татарском языке, посвященное открытию мечети, которое прочитала старейшая жительница села, Салиха ханум Измайлова. Завершил мероприятие имам-хатыб Собир хаджи Каримов, обратившийся ко Всевышнему с искренней молитвой о милости, благополучии и духовной стойкости жителей, напомнив о важности регулярного посещения мечети.
Завершением праздника стал обед и совместный пятничный джума-намаз, объединивший жителей и гостей.
Как отметили представители Новосибирской исторической мечети «Ихлас», открытие новой мечети — это не просто возведение здания, а укрепление веры, сохранение духовного наследия и надежда на будущее поколение.