Восьмая мечеть открылась в Новосибирской области

Он также акцентировал внимание на том, что в нынешние непростые времена, особенно для матерей и жён, чьи сыновья и мужья находятся в зоне СВО, как никогда важно находить утешение в молитве, посещая мечеть и вознося просьбы к Всевышнему о милости и душевном спокойствии.