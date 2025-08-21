Группировка «Север» увеличила дальность работы наземных роботов

«Андрею Белоусову доложили, что роботизированный комплекс, разработанный личным составом инженерной бригады, обеспечивает установку противотанковых мин перед передним краем обороны наших подразделений, а также в тыловых районах противника. Кроме того, благодаря использованию ретранслятора с беспилотного летательного аппарата дальность работы наземных робототехнических комплексов для доставки материально-технических средств, провизии и воды увеличена до 15 километров», — говорится в сообщении.