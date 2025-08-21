Новосибирский онколог рассказала, как вовремя заметить рак кожи по пятнам

Онколог Искитимской ЦРБ Елена Шевчук объяснила, что 90−95% таких пятен появляются на верхней части туловища, чаще всего на лице. Они могут выглядеть как покраснения, эрозии, иногда покрытые корочкой, а иногда как образование телесного цвета с жемчужным отблеском.