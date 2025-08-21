Новосибирский онколог рассказала, как вовремя заметить рак кожи по пятнам

Стоматолог в Искитиме случайно обнаружила у пациента подозрительное пятно на носу, которое оказалось базальноклеточным раком кожи.
В феврале 2024 года 60-летний житель Искитима Виктор пришел в стоматологическое отделение ЦРБ с обычной проблемой зубов. Врач заметила странное пятно на спинке носа и подозревала базалиому — один из видов рака кожи. Пациент пробовал лечить его самостоятельно, но безуспешно. Медик сразу взяла биопсию, и анализ подтвердил диагноз, пишет АиФ-Новосибирск.
Онколог Искитимской ЦРБ Елена Шевчук объяснила, что 90−95% таких пятен появляются на верхней части туловища, чаще всего на лице. Они могут выглядеть как покраснения, эрозии, иногда покрытые корочкой, а иногда как образование телесного цвета с жемчужным отблеском.
По словам специалиста, основные факторы риска — длительное пребывание на солнце и постоянное трение кожи, например, от очков. В случае с Виктором раннее обнаружение позволило остановить рост образования, иначе ситуация могла бы стать опасной.
Шевчук отметила, что плоскоклеточный рак кожи более опасен, так как может давать метастазы в легкие, печень и лимфоузлы, а самой опасной формой остается меланома. За 30 лет практики она видела случаи летальных исходов при запущенной базалиоме.