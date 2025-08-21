Жара возвращается: метеорологи прогнозируют желтый код метеоопасности на завтра, 22 августа.
В центре и на юге Молдовы температура воздуха поднимется до +33..+35°C.
Не забываем пить побольше воды, надевать светлую одежду и прятаться в тень.
.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В учебных заведениях Молдовы 1500 мест остаются вакантными: Но ПАС предлагает студентам ориентироваться на Гарвард — за 100 тысяч долларов в год.
Решить проблему нехватки кадров в системе образования, путём закрытия учебных заведений — это очень демократично, по-пасовски (далее…).
Изощренный политический садизм: Отказ ПАС открыть избирательные участки для граждан Молдовы в России и Приднестровье — это расизм, поддерживаемый «спонсорами» этой власти в европейских столицах.
Для более 400 тысяч избирателей в России, и порядка 300 тысяч избирателей в Приднестровье открывается всего 12 участков для голосования (далее…).
Правительство оставило жителей Молдовы без каникул в конце августа: В будни выходной будет только 27 августа — вот тебе и национальные праздники.
В 2025 году в Молдове официально утверждено 13 выходных по праздникам (далее…).