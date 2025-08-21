Пассажирам неудобно, и дорого обслуживать. Терминал «Пять стаканов» в Пулково хотят разобрать и собрать заново

О том, что управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» направила властям Петербурга предложение по реконструкции «Пяти стаканов», в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 20 августа рассказал ее генеральный директор Леонид Сергеев.
«Идеальный вариант», который видит управляющая компания, предполагает, что от нынешних «Пяти стаканов» сохранится только внешний облик, ставший визитной карточкой города. При этом «начинка» аэропорта будет полностью современной и функциональной. «Смотровая площадка, ресторан, можно придумать еще какие-то истории, чтобы они давали свет и были функциональными, при этом выровнять [зону] выхода на посадку и прилета», — отметил он.
По словам Сергеева, старый терминал не отвечает современным требованиям, в частности, не обладает безбарьерной и бесшовной средой: в нем нужно пройти шесть уровней, прежде чем попасть на посадку. «В современных аэропортах, если вы идете на вылет, то всё время на одном этаже», — уточнил директор аэропорта.
При этом число маломобильных пассажиров увеличилось за последний год в два раза: с 40 до 80 тысяч человек в год. «И с учетом событий, которые происходят, их будет больше», — подчеркнул он.
Реконструкция также позволит увеличить пропускную способность терминала «Пулково-1». Так, нынешнее здание рассчитано на 11 миллионов пассажиров, но сейчас по факту принимает 17 миллионов. «Если вы поставите современное технологичное здание, выглядящее точно так же — со “стаканами”, но как сейчас правильно строят, — будет не 11 миллионов, а 22 миллиона», — пояснил Сергеев. Это позволит сократить путь пассажиров: «Длина центрального терминала 350 метров, 330 метров “Пулково-1” и южной галереи 300 метров. Вместо километра вы можете пройти 500 метров в абсолютно комфортных условиях».
Впрочем, окончательное решение примут власти города — по итогам обсуждения с экспертами и с учетом мнения горожан, заключил он.
«Опустошить пять стаканов без изжоги».
Здание терминала «Пулково-1» было построено в 1973 году по проекту архитекторов Александра Жука, Жана Вержбицкого и Генриха Вланина. Название «Пять стаканов» оно получило в народе за характерный внешний вид стеклянных световых башен. После постройки нового терминала советский аэровокзал продолжал использоваться для внутренних рейсов: пассажиры попадают в него из зоны регистрации через коридор.
Обсуждение возможной реконструкции «Пяти стаканов» началось после того, как Пулково достиг пределов пропускной способности, что в соответствии с концессионным соглашением потребовало возведения новой очереди.
«С функциональной точки зрения сделать это (сохранить “Пять стаканов”. — Прим. ред.) будет непросто. Я бы сказал, невозможно. Поэтому всем нам надо будет подумать, что сделать, чтобы ни у кого не было изжоги», — комментировал в 2021 году Максим Соколов, который тогда был вице-губернатором по транспорту и инвестициям. Однако у старого аэровокзала нашлись защитники. Члены Союза архитекторов Санкт-Петербурга начали сбор подписей за присвоение советскому аэровокзалу статуса объекта культурного наследия, чтобы защитить его от сноса. За сохранение «Пяти стаканов» выступал и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
КГИОП не стал включать его в список выявленных ОКН. Однако к мнению градозащитников власти все же прислушались: строительство новой очереди было решено начать с новой южной галереи, а «Пять стаканов» пока не трогать.
Но, по словам собеседника, близкого к обсуждениям судьбы «Пяти стаканов», проведение работ по реконструкции «Пулково-1» в том или ином объеме потребуется в любом случае: советское здание попросту не было рассчитано на такой срок службы. «Когда он [старый терминал] строился, в проектной документации у него написано, что он на 40 лет. Ему уже 50», — говорит он.
Среди доводов в пользу нового строительства, помимо соображений пропускной способности и безбарьерной среды, есть еще один: советский вокзал из-за конструктивных особенностей слишком дорого обслуживать: его содержание обходится в ту же сумму, что и нового, хотя тот в 10 раз больше (площадь «Пулково-1» — 43 тысячи квадратных метров, нового терминала — 147 тысяч квадратных метров и еще 400 тысяч квадратных метров — стоянка самолетов перед ним).
Предложенный ВВСС вариант является своего рода компромиссом между позицией градозащитников, интересами оператора и комфортом пассажиров, говорит еще один источник в авиационной отрасли. По его словам, позиция о сохранении внешнего вида «уже сформировалась». «Создать такие же “стаканы”, такую же отделку фасадов и так далее — проблем не составляет. Но сохранение того, что есть внутри, в тех же высотных отметках, не будет способствовать комфорту пассажиров», — говорит он.
Когда может начаться реконструкция «Пяти стаканов».
Несмотря на то, что реконструкция «Пяти стаканов» позволила бы вдвое увеличить пропускную способность терминала внутренних рейсов и избавить пассажиров от долгого перехода в новую южную галерею, отказываться от уже запланированной поэтапной реконструкции не будут, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ВВСС.
В соответствии с утвержденной концепцией, вся вторая очередь разделена на три фазы. Фаза А предполагает возведение новой южной галереи, рулежной дорожки, перронов и площадок для противообледенительной обработки самолетов, а также реконструкцию перронов (о том, как будет выглядеть новая очередь Пулково, ранее писала «Фонтанка»). Сейчас она проходит проектирование, строительство планируют начать в 2027 году и завершить в 2031-м. Инвестиции оцениваются в 198,9 миллиарда рублей. Финансирования ждут от ВЭБ.РФ.
Вторая — фаза B — предполагает возведение симметричной северной галереи, примыкающей к новому терминалу: ее будут строить, если число пассажиров международных рейсов превысит пределы пропускной способности.
Фаза С наступит, если пассажиропоток превысит 24 миллиона пассажиров в год (сейчас 21 миллион); она предполагает строительство еще одного терминала — с левой стороны от центрального. Именно в рамках этой фазы можно рассуждать о реконструкции «Пулково-1», пояснили в пресс-службе ВВСС. Вопрос о судьбе старого аэровокзала сейчас обсуждается «на перспективу». Впрочем, не исключено, что если внутренний пассажиропоток будет расти быстрее международного, фазы B и C могут поменяться местами.
Ставить фазу С перед фазой А невозможно и по техническим причинам: если закрыть на реконструкцию терминал внутренних рейсов, то пассажирам просто неоткуда будет летать. Идея ВВСС превратить новый международный терминал в трансформер, который сможет обслуживать и внутренние вылеты, пока упирается в вопросы безопасности. «Это лишняя головная боль: кто-то забыл дверь закрыть — и человек из внутреннего терминала попал в международный», — объяснял информированный собеседник «Фонтанки».