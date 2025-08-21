Пассажирам неудобно, и дорого обслуживать. Терминал «Пять стаканов» в Пулково хотят разобрать и собрать заново

«С функциональной точки зрения сделать это (сохранить “Пять стаканов”. — Прим. ред.) будет непросто. Я бы сказал, невозможно. Поэтому всем нам надо будет подумать, что сделать, чтобы ни у кого не было изжоги», — комментировал в 2021 году Максим Соколов, который тогда был вице-губернатором по транспорту и инвестициям. Однако у старого аэровокзала нашлись защитники. Члены Союза архитекторов Санкт-Петербурга начали сбор подписей за присвоение советскому аэровокзалу статуса объекта культурного наследия, чтобы защитить его от сноса. За сохранение «Пяти стаканов» выступал и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.