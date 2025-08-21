Ричмонд
Григоренко: В Татарстане тестируется проход в школы по биометрии

В Татарстане тестируется сервис защищенного прохода в школы с помощью биометрии. Он станет альтернативой карточкам и пропускам.

Источник: Российская газета

Об этом в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений» заявил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Специальное оборудование уже установлено в 20 школах региона. В основе сервиса лежат российские программные и аппаратные решения. Все устройства сертифицированы и одобрены к применению отраслевыми регуляторами.

Григоренко заявил, что использование биометрии для входа в учебные заведения, как и любых других подобных услуг, является добровольным. По его словам, учащиеся и их родители будут самостоятельно принимать решение о подключении данной услуги, которая призвана заменить собой карты и пропуски.

«В отличие от пропуска, ее нельзя потерять или передать постороннему человеку. Это значит, что периметр учебного заведения становится еще безопаснее, упрощается мониторинг посещаемости, а родители всегда будут достоверно знать, что их ребенок в школе», — указал Григоренко.

