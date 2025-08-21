Григоренко: В Татарстане тестируется проход в школы по биометрии

Григоренко заявил, что использование биометрии для входа в учебные заведения, как и любых других подобных услуг, является добровольным. По его словам, учащиеся и их родители будут самостоятельно принимать решение о подключении данной услуги, которая призвана заменить собой карты и пропуски.