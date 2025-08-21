В Омске ремонтируют дороги к главным спортивным объектам

В Омске ремонтируют ключевые дороги, ведущие к спортивным учреждениям. Обновление покрытия локаций улучшит доступность объектов. Об этом рассказали 21 августа в минтрансе региона.
Улица Заозерная теперь обеспечит удобный проезд к ледовому дворцу «G-Drive Арена», центру паралимпийской и сурдлимпийской подготовки, школе художественной гимнастики Grace и клубу экстремальных видов спорта «Шторм».
На 7-й Северной облагораживают территорию рядом с федерацией восточных боевых искусств, школой единоборств «Держава» и студией танцев «Ассорти». На Герцена откроется удобный путь к центрам фитнеса и аэробики, залу Pole-Houzz и спортшколе № 15.
После обновления улицы Ленина жители смогут легко добираться до спортивных клубов «Один на один», студии Pulse, академии баскетбола Dabasket и школы художественной гимнастики имени Л. В. Лебедевой. Улица Воровского станет удобной дорогой к Федерации тхэквондо.
Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
