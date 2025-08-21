В Зелёном городе больше не будет перебоев с водоснабжением

«Старый трубопровод постройки конца 1980-х был тупиковым, поэтому основная часть населения находилась без воды, — пояснил градоначальник. — Было принято решение построить дополнительную ветку, и теперь проблема решена». «Летом воду отключали довольно часто, — рассказала местная жительница Ольга Соколова. — Все понимали, что это происходит из-за того, что трубы старые».