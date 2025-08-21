В Зелёном городе больше не будет перебоев с водоснабжением

Работу нового водовода в Зелёном городе проверили глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, генеральный директор АО «Теплоэнерго» — управляющей организации АО «Нижегородский водоканал» Дмитрий Сивохин и начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков 21 августа.
По словам Юрия Шалабаева, вопрос строительства нового водовода обсуждался давно. Сейчас в Зелёном городе проживает 2 тысячи жителей, находится более 15 социальных объектов: санатории, дома отдыха, школы, интернаты, пансионаты, 300 жилых домов.
«Старый трубопровод постройки конца 1980-х был тупиковым, поэтому основная часть населения находилась без воды, — пояснил градоначальник. — Было принято решение построить дополнительную ветку, и теперь проблема решена». «Летом воду отключали довольно часто, — рассказала местная жительница Ольга Соколова. — Все понимали, что это происходит из-за того, что трубы старые».
Новый водовод длиной 8 км тянется от села Федяково — таким образом удалось закольцевать ранее тупиковый участок с магистральными сетями. Теперь подача воды даже в случае аварии будет стабильной, также к системе можно подключать новые здания.
«За обеспечение водой жителей Зелёного города можно не беспокоиться», — добавил Дмитрий Сивохин.
Важно, что теперь есть надежный источник водоснабжения у пожарных.
В планах у Водоканала еще один важный объект: до конца года планируется закончить строительство магистральных сетей в Ольгино и Новинках.