Марафон внес коррективы: в Челябинске временно изменятся маршруты общественного транспорта

В Челябинске маршруты 21 автобуса и 6 троллейбусов изменятся из-за марафона.

Источник: Комсомольская правда

Маршруты общественного транспорта в Челябинске изменятся 24 августа из-за городского марафона. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на мэрию.

Ограничения проведут в несколько этапов. Площадь Революцию перекроют в 23:00 в субботу 23 августа. А в 5:00 24 августа ограничат движение и на улице Лесопарковой.

— Такие меры необходимы для обеспечения безопасности участников массового забега, в котором примут участие около шести тысяч человек, — сообщает информагентство.

Изменения затронут 21 автобусный и 6 троллейбусных маршрутов, следующих через центр города. Челябинцам рекомендуют заранее планировать свои поездки на 24 августа.