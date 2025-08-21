В Красноярском крае откроют четыре новые школы к 1 сентября

Четыре новые школы откроют к 1 сентября в Красноярском крае, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Образовательные учреждения построили в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети».
На заседании президиума правительства края под председательством губернатора Михаила Котюкова были рассмотрены вопросы подготовки образовательных учреждений к началу учебного года. Уже 1 сентября за парты в области сядут более 370 тыс. школьников, из них 34 тыс. — первоклассники.
«К 1 сентября мы откроем четыре новые школы — они должны принять детей не просто в стенах, а в полноценном образовательном пространстве. Это принципиально: школы сдаются вместе с благоустроенной территорией. И дети, и родители должны видеть не просто новые классы, а целостную среду. Это касается и новых зданий, и объектов после капремонта», — отметил Михаил Котюков.
В микрорайоне Аэропорт и Железнодорожном районе Красноярска откроют школы на 1100 мест, в поселке Емельяново заработает школа на 450 мест, в поселке Солонцы — на 505. До конца года также планируют завершить строительство школы на 550 учащихся в Уяре и пристройки на 100 человек к Красноярской православной гимназии имени святого преподобного Сергия Радонежского.
Кроме того, в крае обновили 527 зданий, закупили оборудование для пищеблоков в 106 образовательных организациях и более 1,6 млн учебников. Теперь все учащиеся обеспечены бесплатными книгами в полном объеме.
По нацпроекту «Молодежь и дети» в 23 школах выполнили капитальный ремонт и благоустройство прилегающих территорий, еще в двух работа завершится до конца года. Также продолжается оснащение кабинетов предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Технология» в 330 школах в 60 муниципальных образованиях.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.