В Красноярском крае откроют четыре новые школы к 1 сентября

«К 1 сентября мы откроем четыре новые школы — они должны принять детей не просто в стенах, а в полноценном образовательном пространстве. Это принципиально: школы сдаются вместе с благоустроенной территорией. И дети, и родители должны видеть не просто новые классы, а целостную среду. Это касается и новых зданий, и объектов после капремонта», — отметил Михаил Котюков.