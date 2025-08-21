Минчане могут пожаловаться в Госконтроль на парковки по номеру 191. Подробности сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля.
«22 августа КГК проведет “горячую” линию по вопросам использования автомобильных парковок и стоянок города Минска», — уточнили в ведомстве.
В КГК уточнили, что минчане, позвонив на «горячую» линию, могут сообщить про недостаточное количество машино-мест для парковки в жилом районе. Кроме того, можно будет сообщить о парковках и автостоянках, которые на протяжении длительного времени не вводятся в эксплуатацию; автостоянках, доступ к которым посторонних лиц не ограничен; неиспользуемых аварийных или же находящихся в неудовлетворительном состоянии парковках.
Позвонить на короткий номер 191 можно будет в пятницу, 22 августа, в период с 09.00 до 13.00, а также с 14.00 до 18.00. Вместе с тем нарушения с обязательным фотоподтверждением и указанием адреса можно присылать чат-бот телеграм — канала Комитета госконтроля — t.me/Violation2022.
