Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчане могут пожаловаться в Госконтроль на парковки по номеру 191

Госконтроль запускает горячую линию по вопросам парковок в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Минчане могут пожаловаться в Госконтроль на парковки по номеру 191. Подробности сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля.

«22 августа КГК проведет “горячую” линию по вопросам использования автомобильных парковок и стоянок города Минска», — уточнили в ведомстве.

В КГК уточнили, что минчане, позвонив на «горячую» линию, могут сообщить про недостаточное количество машино-мест для парковки в жилом районе. Кроме того, можно будет сообщить о парковках и автостоянках, которые на протяжении длительного времени не вводятся в эксплуатацию; автостоянках, доступ к которым посторонних лиц не ограничен; неиспользуемых аварийных или же находящихся в неудовлетворительном состоянии парковках.

Позвонить на короткий номер 191 можно будет в пятницу, 22 августа, в период с 09.00 до 13.00, а также с 14.00 до 18.00. Вместе с тем нарушения с обязательным фотоподтверждением и указанием адреса можно присылать чат-бот телеграм — канала Комитета госконтроля — t.me/Violation2022.

Кстати, чат-бот для вопросов и предложений по работе школ открылся в Минске.

Тем временем Минобразования запускает горячую линию по подготовке к школе в Беларуси.

Кроме того, Минтруда сказало, кто из белорусов может получить 2926,32 рубля.