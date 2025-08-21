Минчане могут пожаловаться в Госконтроль на парковки по номеру 191

В КГК уточнили, что минчане, позвонив на «горячую» линию, могут сообщить про недостаточное количество машино-мест для парковки в жилом районе. Кроме того, можно будет сообщить о парковках и автостоянках, которые на протяжении длительного времени не вводятся в эксплуатацию; автостоянках, доступ к которым посторонних лиц не ограничен; неиспользуемых аварийных или же находящихся в неудовлетворительном состоянии парковках.