На выходных в Уфе пройдут очередные сельхозярмарки

23 и 24 августа в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которой жители и гости столицы Башкирии смогут приобрести продукцию напрямую от производителей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
И в субботу, и в воскресенье торговые точки будут организованы на участке дороги на площадке по улице Рабкоров, 20 и на площади перед Дворцом спорта.
В оба дня ярмарки будут работать с 09:00 до 16:00.
Городские власти пригласили к участию в ярмарках всех желающих представить свою продукцию республиканских сельхозтоваропроизводителей.
