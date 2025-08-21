Губернатор Иркутской области провел рабочую встречу с Генконсулом КНР в Иркутске

Генконсул Китайской народной республики в Иркутске Ли Хай завершает свою дипломатическую миссию. В связи с этим прошла его рабочая встреча с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым. Стороны обсудили итоги работы. Кроме того, глава региона поблагодарил генконсула за существенный вклад в развитие торгово-экономических отношений между Китаем и Приангарьем, которые за последние годы сумели укрепиться. Так, в 2024 году показатель внешнеторгового оборота с КНР возрос более чем на 22%. В целом, именно эта страна является главным партнером Приангарья и занимает 80% всего внешнеторгового оборота региона. При этом мы не только покупаем, но и успешно продаем свою продукцию: экспорт за последний год вырос на 16,8%.