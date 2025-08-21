В Егорлыкском районе Ростовской области прошел физкультурный флешмоб

Физкультурно-оздоровительный флешмоб «Спорт — основа долголетия» состоялся 18 августа в Егорлыкском районе Ростовской области по нацпроекту «Семья», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. К мероприятию присоединились участники клуба «Золотая пора» из станицы Егорлыкской.
Клуб открыт и успешно работает на базе центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В мероприятии приняли участие более 25 человек: дети, пожилые люди, «серебряные» волонтеры и специалисты центра. Они выполнили комплекс спортивных упражнений и узнали о пользе спортивных тренировок.
Флешмоб «Спорт — основа долголетия» проходит с целью популяризации здорового образа жизни и физической активности. Также его проведение способствует укреплению связей между людьми старшего возраста и молодежью.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.