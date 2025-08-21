Ричмонд
Житель Башкирии предстал перед судом за фотоиллюстрацию

Жителю Белебея вынесли приговор за фотоиллюстрацию в интернете.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Белебеевский городской суд рассмотрел административное дело против 36-летнего мужчины, обвиняемого в демонстрировании символики экстремистской организации. Об этом рассказала пресс-служба инстанции.

В ходе судебного заседания было установлено, что на прошлой неделе, 12 августа, полицейские обнаружили на странице мужчины в мессенджере Telegram фотоиллюстрация, на которой изображена символика, принадлежащая движению А. У. Е., признанному экстремистским и запрещенному на территории Российской Федерации.

Публикация находилась в открытом доступе и могла быть просмотрена любым пользователем мессенджера. Подсудимый полностью признал свою вину.

Суд назначил мужчине штраф в тысячу рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

