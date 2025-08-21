В Подмосковье прошел фестиваль подростковых театральных студий

Подростки из Москвы и области в возрасте от 12 до 18 лет представили на площадке музея свои постановки. Участники были разделены на команды и за час создали собственные сценарии с помощью искусственного интеллекта на важные и близкие поколению темы о жизни, отношениях и ценностях. Также для участников подготовили образовательную программу, в ходе которой они освоили базовые техники актерской игры, научились создавать убедительные образы и передавать эмоции на сцене.