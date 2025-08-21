В Подмосковье прошел фестиваль подростковых театральных студий

Региональный практико-образовательный фестиваль подростковых театральных студий «#ПОДМОСТКИРОССИИ» впервые прошел в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Подростки из Москвы и области в возрасте от 12 до 18 лет представили на площадке музея свои постановки. Участники были разделены на команды и за час создали собственные сценарии с помощью искусственного интеллекта на важные и близкие поколению темы о жизни, отношениях и ценностях. Также для участников подготовили образовательную программу, в ходе которой они освоили базовые техники актерской игры, научились создавать убедительные образы и передавать эмоции на сцене.
С начала года в 8 регионах страны провели 16 таких фестивалей. Участие в них приняли более 1,5 тыс. юношей и девушек.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.