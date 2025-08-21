В Петербурге подготовили более 28 тысяч программ допобразования для детей

Более 28 тыс. программ дополнительного образования (ДО) доступно в этом году для юных петербуржцев, свыше 700 из них адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Увеличение количества кружков и секций — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по образованию.
Основной период приема детей в учреждения ДО на 2025−2026 учебный год стартовал 20 августа. При этом в школьных отделениях он начнется не позднее 25 августа.
В новом учебном году для детей в возрасте от 5 до 18 лет открыто более 900 тыс. бюджетных мест. Они распределены по шести направленностям: художественной, естественно-научной, технической, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой. Обучиться новым навыкам ребята смогут в 57 учреждениях дополнительного образования. Помимо этого, создано более 600 отделений на базе школ. Еще 18 открыто в петербургских колледжах. Также дети могут заниматься в 63 учреждениях культуры и 65 спортивных организациях.
«У нас нет ограничений по количеству кружков, в которые может записаться ребенок. Юные петербуржцы вправе продолжить обучение в тех кружках и секциях, в которых занимались раньше, а также начать обучение новому направлению. Однако советуем родителям оценить, справится ли их ребенок с предлагаемой нагрузкой», — отметила начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования городского комитета по образованию Ирина Журавлева.
Помимо этого, продолжается прием на обучение по социальным сертификатам. Занятия будут проводить до конца осенних каникул. На каждого ребенка предусмотрено 36 часов в течение календарного года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.