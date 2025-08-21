В Петербурге подготовили более 28 тысяч программ допобразования для детей

В новом учебном году для детей в возрасте от 5 до 18 лет открыто более 900 тыс. бюджетных мест. Они распределены по шести направленностям: художественной, естественно-научной, технической, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой. Обучиться новым навыкам ребята смогут в 57 учреждениях дополнительного образования. Помимо этого, создано более 600 отделений на базе школ. Еще 18 открыто в петербургских колледжах. Также дети могут заниматься в 63 учреждениях культуры и 65 спортивных организациях.