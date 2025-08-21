В Пермском крае запустят дистанционный контроль за здоровьем жителей

На сегодняшний день в Пермском крае действуют 20 телемедицинских центров, где оказывают помощь по 40 различным направлениям. Число консультаций растет: только в 2024 году их было около 55 тысяч — на 8,2% больше по сравнению с 2023 годом. Чаще всего пациенты обращались к офтальмологам, кардиологам и онкологам.