В Пермском крае запустят дистанционный контроль за здоровьем жителей

К 2030 году в Пермском крае появится система дистанционного наблюдения за здоровьем граждан. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Оксана Мелехова в ходе заседания бюджетного комитета Заксобрания. Новая технология охватит жителей с хроническими неинфекционными заболеваниями и позволит следить за их состоянием удаленно.
Согласно информации министерства, контроль будет вестись с помощью носимых устройств и автоматических телефонных опросов, которые помогут отслеживать самочувствие пациентов.
Мелехова также добавила, что в регионе уже работает система телеконсультаций между медицинскими специалистами, а к 2026 году планируется запустить формат дистанционного общения «врач — пациент». Консультации будут проводиться как в режиме видеосвязи, так и заочно — через изучение медицинских данных.
На сегодняшний день в Пермском крае действуют 20 телемедицинских центров, где оказывают помощь по 40 различным направлениям. Число консультаций растет: только в 2024 году их было около 55 тысяч — на 8,2% больше по сравнению с 2023 годом. Чаще всего пациенты обращались к офтальмологам, кардиологам и онкологам.