Игорь Николаев выиграл суд у жительницы Уфы

Народный артист России 65-летний Игорь Николаев засудил предпринимательницу из Уфы Алию Нуриеву за обертку для шоколада. Теперь ей придется выплатить ему 25 тыс. рублей за нарушение его исключительных прав на товарный знак «Выпьем за любовь». Изначально истец требовал взыскать с ответчика 250 тысяч, но суд снизил сумму в десять раз. Подробности — в материале ufa.aif.ru.
Патент на 10 лет
В октябре 2023 года певец, композитор и продюсер Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь». Эта песня впервые прозвучала в 1995 году и стала популярной у россиян. Согласно данным Роспатента, артист подал заявку в апреле, одобрили ее в октябре. Исключительное право на эту фразу будет действовать 10 лет, то есть до 4 апреля 2033 года.
По этим товарным знаком можно продавать продукты животного и растительного происхождения, чай, кофе, какао, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, пиво, вина, ликеры и медовуху. Также оказывать маркетинговые услуги, заниматься теле- и радиовещанием и организовывать мероприятия.
Кроме этого, Николаев запатентовал свой портрет, товарные знаки «Дельфин и Русалка» и «Привет, Андрей!». Весной прошлого года артист заключил соглашение с фирмой «Диджитал прожект», по которому предоставил ей лицензию на товарный знак «Выпьем за любовь!».
Иски на сотни тысяч
Прошлой осенью певец активно начал бороться с предпринимателями и фирмами, использовавшими его авторские права. В арбитражные суды в разных регионах страны поступили иски с требованием взыскать компенсации с нарушителей авторского права музыканта. В каждом случае суммы достигали несколько сотен тысяч рублей. Одной из ответчиц стала и предпринимательница из Уфы Алия Нуриева. Шоколад с усатым котом и бокалом вина на обложке продавался в ее магазине «Нуриевские сезоны» на известном маркетплейсе за 253 ₽
Она аргументировала это тем, что фразу «Выпьем за любовь» использовали ввиду ее распространенности, а не как что-то оригинальное и уникальное. И попросила снизить размер компенсации, так как «не причинила значительных возможных убытков правообладателю». Сразу после претензии карточку товара с маркетплейса женщина удалила.
Бизневумен также подчеркнула, что контрольная закупка истцом спорного товара произошла до заключения и регистрации лицензионного договора.
«Фраза “Выпьем за любовь” является классическим поздравительным тостом, который обусловлен нормами этикета и вежливости», — говорится в документе.
Уфимка посчитала, что сумма компенсации не должна превышать 10 тыс. рублей. Но московская компания оказалась непреклонна и требовала возместить ущерб в полном объеме.
Кот преткновения
Кроме того, суд согласился с доводами истца о том, что образ кота на обертке шоколада является пародией на Игоря Николаева. Характерными признаками стали прическа и усы.
"Ответчик намеренно пытался создать иллюзию причастности артиста к его.
товарам, тем самым повышая уровень интереса среди покупателей", — говорится в решении Арбитражного суда.
Сумма в 25 тыс. рублей, по мнению суда, "будет достаточной для того, чтобы.
- возместить возможные материальные потери истца из-за нарушения его.
- исключительных прав ответчиком, а также достаточной для того, чтобы ответчик.
- впредь не нарушал исключительные права".
Также уфимской предпринимательнице предстоит оплатить госпошлину в размере 1750 ₽, расходы по приобретению товара, а также почтовые.
Планирует ли жительница Уфы обжаловать решение, пока неизвестно.
Всех — в суд
Отметим, что уфимская бизнесвумен стала не единственной, кто проиграл в судебном споре с Игорем Николаевым за авторские права.
Согласно картотеке Арбитражного суда, иски в отношении российских бизнесменов и компаний поступили осенью прошлого года. Так, в марте этого год Игорь Николаев пытался взыскать с екатеринбургского торгового дома «Фабрика успеха» также 250 тыс. рублей. В своем магазине на маркетплейсе фирма торговала подарочным шоколадом «Выпьем за любовь» весом 27 г. С компании взыскали 50 тыс. рублей. А с другой уральской компании «Фабрика счастья» — 5 тыс. рублей.
Такой же товар реализовывало на маркетплейсе и свердловское ООО «Тсирефа профи», у которого Николаев отсудил 25 тыс. А с компании «СимаЮг» из Екатеринбурга взыскали 20 тыс. рублей.
Сегодня шоколад отсутствует на всех популярных маркетеплейсах.