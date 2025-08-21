Игорь Николаев выиграл суд у жительницы Уфы

Прошлой осенью певец активно начал бороться с предпринимателями и фирмами, использовавшими его авторские права. В арбитражные суды в разных регионах страны поступили иски с требованием взыскать компенсации с нарушителей авторского права музыканта. В каждом случае суммы достигали несколько сотен тысяч рублей. Одной из ответчиц стала и предпринимательница из Уфы Алия Нуриева. Шоколад с усатым котом и бокалом вина на обложке продавался в ее магазине «Нуриевские сезоны» на известном маркетплейсе за 253 ₽