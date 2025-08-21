Безопасный маршрут: глава Ростова рассказал о подготовке дорог к учебному году

В преддверии нового учебного года в Ростове-на-Дону проходит масштабная кампания по приведению в порядок дорожной инфраструктуры у образовательных учреждений. О ходе работ рассказал глава города Александр Скрябин.
— Речь идет о 225 переходах возле школ и 11 переходах вблизи учреждений дополнительного образования, — уточнил Александр Юрьевич. — Рабочие обновляют дорожные знаки и горизонтальную разметку.
По словам главы Ростова, к задаче подходят комплексно: если путь к школе проходит через перекресток, то обновляются все «зебры» расположенные на данном участке.
— Таким образом, мы обновим разметку на 327 пешеходных переходах вблизи школ. Работы уже завершены на 296 переходах, — отметил Александр Скрябин. — Оставшиеся приведут в порядок до 22 августа.
Глава города отдельно обратился к водителям:
— Напоминаю автомобилистам о требовании пропускать пешеходов и в целом снижать скорость возле объектов образования. Пусть учебный год нашим детям запомнится как год новых знаний, интересных открытий, дружбы и спорта, а не ДТП.
