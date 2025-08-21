Сильные дожди ожидаются в Беларуси 22 августа в пятницу

Ночью и утром возможен туман. Ветер будет преобладать переменных направлений, в момент гроз порывистый. В ночное время температура воздуха составит от +5 градусов по северной части и до +14 градусов — по юго-восточной. Днем температура воздуха будет от +18 до +24 градусов.