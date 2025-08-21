Ричмонд
Сильные дожди ожидаются в Беларуси 22 августа в пятницу

Синоптики сказали, в каких районах Беларуси пройдут сильные дожди 22 августа.

Источник: Комсомольская правда

Сильные дожди ожидаются в Беларуси 22 августа, в пятницу. Подробности сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в ночные часы будет облачная погода, а днем — облачная с прояснениями. По юго-восточной части Беларуси прогнозируются дожди, местами с грозами. Синоптики предупреждают, что по Гомельской области ночью на большей части территории, а днем местами пройдут сильные дожди.

Ночью и утром возможен туман. Ветер будет преобладать переменных направлений, в момент гроз порывистый. В ночное время температура воздуха составит от +5 градусов по северной части и до +14 градусов — по юго-восточной. Днем температура воздуха будет от +18 до +24 градусов.

