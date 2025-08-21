Генеральный консул Китая в Иркутске покинул свой пост

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников встретился с Генеральным консулом КНР в Иркутске Ли Хаем в связи с завершением его дипломатической миссии. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального Заксобрания, спикер регионального парламента поблагодарил господина за работу и вклад в развитие сотрудничества между Иркутской областью и китайскими провинциями.
Александр Ведерников отметил, что Китай остается ключевым торговым партнером региона, а сотрудничество активно развивается не только в экономике, но и в сфере образования.
— Интерес к нашему региону руководителей столь высокого уровня несомненно свидетельствует о большой системной работе. Для нас приоритетная цель — установить долгосрочные отношения с региональными парламентариями Китая, наполнить сотрудничество конкретными делами и проектам, — прокомментировал Александр Ведерников.
Генконсул Ли Хай поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество вышло на новый уровень. Он пожелал жителям Иркутской области процветания. В завершение встречи Александр Ведерников пожелал господину Ли Хаю успехов на новой должности.
