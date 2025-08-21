Генеральный консул Китая в Иркутске покинул свой пост

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников встретился с Генеральным консулом КНР в Иркутске Ли Хаем в связи с завершением его дипломатической миссии. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального Заксобрания, спикер регионального парламента поблагодарил господина за работу и вклад в развитие сотрудничества между Иркутской областью и китайскими провинциями.