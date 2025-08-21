Таганрог оказался в маршруте первого гастрономического тура на юг России

Таганрог внесли в маршрут первого гастрономического тура на юг России. Об этом на заседании в донском правительстве рассказала глава приморского города Светлана Камбулова.
— Абсолютно новый проект, который стартует 24 августа. Туристический поезд отправится из Москвы и пройдет через Майкоп, Краснодар, Таганрог, а затем вновь вернется в Москву. Для нас это очень важный проект. Мы постараемся принять гостей также радушно, как и гостей, которые прибывают к нам на круизных судах, — сказала Светлана Камбулова.
Как уточняют в «РЖД», в рамках «Гастротура» планируются два рейса с отправлением 24 августа и 3 октября 2025 года.
Участники необычного путешествия посетят фермы, сады, винодельни, уникальные кафе и рестораны, попробуют местные продукты, прогуляются по рынкам.
Таганрог, который внесли в маршрут впервые, станет одной из самых ярких точек притяжения для туристов. Город славится разнообразием рыбной гастрономии. Гостей ждут туристские рыбацкие деревни, рестораны с блюдами донской и южной кухни, а также множество интересных достопримечательностей.
