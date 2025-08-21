Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таганрог оказался в маршруте первого гастрономического тура на юг России

Участники первого «Гастротура» посетят Таганрог в августе и октябре 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Таганрог внесли в маршрут первого гастрономического тура на юг России. Об этом на заседании в донском правительстве рассказала глава приморского города Светлана Камбулова.

— Абсолютно новый проект, который стартует 24 августа. Туристический поезд отправится из Москвы и пройдет через Майкоп, Краснодар, Таганрог, а затем вновь вернется в Москву. Для нас это очень важный проект. Мы постараемся принять гостей также радушно, как и гостей, которые прибывают к нам на круизных судах, — сказала Светлана Камбулова.

Как уточняют в «РЖД», в рамках «Гастротура» планируются два рейса с отправлением 24 августа и 3 октября 2025 года.

Участники необычного путешествия посетят фермы, сады, винодельни, уникальные кафе и рестораны, попробуют местные продукты, прогуляются по рынкам.

Таганрог, который внесли в маршрут впервые, станет одной из самых ярких точек притяжения для туристов. Город славится разнообразием рыбной гастрономии. Гостей ждут туристские рыбацкие деревни, рестораны с блюдами донской и южной кухни, а также множество интересных достопримечательностей.

Подпишись на нас в Telegram.