Таганрог оказался в маршруте первого гастрономического тура на юг России

— Абсолютно новый проект, который стартует 24 августа. Туристический поезд отправится из Москвы и пройдет через Майкоп, Краснодар, Таганрог, а затем вновь вернется в Москву. Для нас это очень важный проект. Мы постараемся принять гостей также радушно, как и гостей, которые прибывают к нам на круизных судах, — сказала Светлана Камбулова.