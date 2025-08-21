В Индии у россиянки, жившей в пещере хотят отобрать детей через суд

У 40-летней россиянки Нины Кутиной, которую ранее нашли в пещере в Индии, планируют отобрать двух дочерей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.
Как пишут «Аргументы и факты», бывший возлюбленный Нины Кутиной, наследник богатой израильской семьи Дрор Гольдштейн, которого Нина отцом своих дочерей Премы и Амы не признает, ранее начал активно добиваться прав на них. Именно он подал иск в суд об установлении опеки, что остановило депортацию Нины и детей.
Как сообщил правозащитник и вице-президент Центра поддержки соотечественников Иван Мельников, Нина Кутина вместе с двумя маленькими дочками более месяца содержится в Центре временного содержания иностранцев в городе Бангалор. По словам Мельникова, условия содержания «адские»: отсутствуют душ и прогулки. Дети уже несколько раз болели, но не получили необходимой медицинской помощи.
Также стало известно, что у Нины есть 12-летний сын Лучезар от первого брака. Изначально мальчика временно забрали друзья, однако индийские правоохранители изъяли его и поместили в детский дом.
В настоящее время российские правозащитники пытаются оказать помощь Нине Кутиной и ее детям.
Россиянку Нину Кутину с двумя дочерьми, 6-летней Премой и 4-летней Амой, обнаружили индийские полицейские в пещере на холмах Раматирхта в штате Карнатака в начале июля. Выяснилось, что ее виза истекла еще в 2017 году, и местные власти готовились начать процедуру депортации.