Продажу алкоголя запретят в магазинах Воронежа 1 сентября

В День знаний воронежцы не смогут приобрести напитки, содержащие алкоголь, с 8 часов утра. Ограничения будут действовать во всех районах города вплоть до 23 часов.
Власти отметили, что руководствуются региональным законом от 2005 года, согласно которому продажа алкоголя запрещена в первый день учебного года. Алкоголь в День знаний будут продавать лишь в кафе и других заведениях общепита, отметили в мэрии.
Ранее в правительстве области сообщили об усилении мер безопасности во всех школах региона 1 сентября.