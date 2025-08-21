Ричмонд
Продажу алкоголя запретят в магазинах Воронежа 1 сентября

Воронежские власти сообщили об однодневном запрете, который коснется всех розничных торговых точек.

В День знаний воронежцы не смогут приобрести напитки, содержащие алкоголь, с 8 часов утра. Ограничения будут действовать во всех районах города вплоть до 23 часов.

Власти отметили, что руководствуются региональным законом от 2005 года, согласно которому продажа алкоголя запрещена в первый день учебного года. Алкоголь в День знаний будут продавать лишь в кафе и других заведениях общепита, отметили в мэрии.

Ранее в правительстве области сообщили об усилении мер безопасности во всех школах региона 1 сентября.