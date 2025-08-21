Омские полицейские помогли упавшей с лестницы девочке

В Омске экипаж ДПС, находившийся на улице Нейбута, оказал экстренную помощь семье с маленьким ребенком. К полицейским обратился мужчина, чья дочь упала с лестницы и нуждалась в срочной медпомощи. Об этом рассказали 20 августа в УМВД.