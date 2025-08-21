Ричмонд
Омские полицейские помогли упавшей с лестницы девочке

Патрульные ДПС доставили ребенка в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Омске экипаж ДПС, находившийся на улице Нейбута, оказал экстренную помощь семье с маленьким ребенком. К полицейским обратился мужчина, чья дочь упала с лестницы и нуждалась в срочной медпомощи. Об этом рассказали 20 августа в УМВД.

Автоинспекторы предложили матери с ребенком пересесть в патрульный автомобиль. С включенными проблесковыми маячками и специальным сигналом пострадавшую быстро доставили в БСМП № 1 на улице Перелета. Девочку передали медицинским работникам.

Позже нейрохирург сообщил полицейским, что история с завершилась благополучно — серьезных травм у ребенка не обнаружили.

