В Новосибирске вводят штраф за поиск запрещённого контента в интернете

Юрист из Новосибирска объяснил, что считается нарушением и как избежать штрафов.

С 1 сентября в России вступает в силу статья 13.53 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за поиск и доступ к запрещённым материалам, признанным экстремистскими Минюстом, пишет BFM-Новосибирск.

Директор юридической компании «Юринт» Сергей Соколов пояснил, что штрафы грозят только за умышленный поиск и обход блокировок.

«Если пользователь случайно наткнулся на запрещённый контент, ответственности нет. Нарушение наступает при сознательном использовании инструментов для обхода блокировок и целенаправленном поиске», — отметил юрист.

За каждый случай нарушения предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Методы выявления нарушителей пока уточняются, но предполагается сотрудничество операторов связи и правоохранительных органов.

Эксперт советует перед поиском фильмов, книг или другой информации проверять список Минюста, чтобы случайно не получить доступ к запрещённым материалам.