Воронежскую школу № 45 не успеют отремонтировать к 1 сентября

Да, подрядчик не успевает к 1 сентября и получит штраф. Отставание по графику связано с рядом проблем, основная из которых — внесение изменений в документы. На площадке работают сразу не менее 100 человек. Фасад и внутреннюю отделку завершаем, в готовые классы уже завозят оборудование. Заканчиваем работы по внутренним инженерным сетям, установку слаботочных систем, благоустройство территории, пусконаладку системы оповещения. Родителей всех учеников подробно проинформируют о формате обучения на этот период.