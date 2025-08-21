От шагомера до диджитал-арта: как VK и Росатом расскажут пользователям о мирном атоме

Стать частью праздника может каждый пользователь. Для любителей здорового образа жизни в приложении VK Шаги появился тематический маршрут на 110 тысяч шагов. Проходя его, можно узнать о прорывных технологиях Росатома на семи разных локациях.
Тем, кто предпочитает геймификацию, понравится мини-приложение «Остров будущего» ВКонтакте. Здесь можно построить виртуальный город будущего, а заодно пройти тест на профориентацию и узнать о вакансиях в госкорпорации.
Для любителей почитать запущены спецпроекты на различных платформах: «Мирный атом» на Науке Mail и совместный проект Дзена и ТАСС о достижениях отрасли. Канал «Мирный атом: 80 лет» в Дзене будет вести репортажи с «Мировой атомной недели».
Также в рамках празднования 80-летия атомной промышленности при поддержке VK, Росатома и Института развития интернета будет запущен цифровой арт-проект: современные художники в формате VK Клипов создадут работы на тему мирного атома, которые можно будет увидеть в сообществе «Открытая промышленность».