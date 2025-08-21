Ричмонд
От шагомера до диджитал-арта: как VK и Росатом расскажут пользователям о мирном атоме

VK и госкорпорация «Росатом» подготовили к 80-летию атомной промышленности России серию интерактивных проектов. Их цель — показать, как мирный атом используется в самых разных сферах: от медицины и энергетики до искусства.

Стать частью праздника может каждый пользователь. Для любителей здорового образа жизни в приложении VK Шаги появился тематический маршрут на 110 тысяч шагов. Проходя его, можно узнать о прорывных технологиях Росатома на семи разных локациях.

Тем, кто предпочитает геймификацию, понравится мини-приложение «Остров будущего» ВКонтакте. Здесь можно построить виртуальный город будущего, а заодно пройти тест на профориентацию и узнать о вакансиях в госкорпорации.

Для любителей почитать запущены спецпроекты на различных платформах: «Мирный атом» на Науке Mail и совместный проект Дзена и ТАСС о достижениях отрасли. Канал «Мирный атом: 80 лет» в Дзене будет вести репортажи с «Мировой атомной недели».

Также в рамках празднования 80-летия атомной промышленности при поддержке VK, Росатома и Института развития интернета будет запущен цифровой арт-проект: современные художники в формате VK Клипов создадут работы на тему мирного атома, которые можно будет увидеть в сообществе «Открытая промышленность».