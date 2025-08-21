От шагомера до диджитал-арта: как VK и Росатом расскажут пользователям о мирном атоме

Также в рамках празднования 80-летия атомной промышленности при поддержке VK, Росатома и Института развития интернета будет запущен цифровой арт-проект: современные художники в формате VK Клипов создадут работы на тему мирного атома, которые можно будет увидеть в сообществе «Открытая промышленность».