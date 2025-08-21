Белкоопсоюз сказал про урожай брусники и клюквы в Беларуси в 2025 году. Подробности озвучила заместитель председателя правления Белкоопсоюза Оксана Скиндер, передает Sputnik.by.
Представитель организации сообщила, что урожай черники по всем областям страны оказалась на уровне одно-двух баллов из пяти возможных.
— Немного веселее прогноз по клюкве: средний урожай ожидается на уровне 3 баллов. Мы рассчитываем на эту ягоду, — подчеркнула заместитель председателя правления Белкоопсоюза.
Оксана Скиндер обратила внимание и на ситуацию с брусникой. По словам специалиста, ожидаемый прогноз на уровне трех баллов.
— Урожайность в этом году из-за погодных условий значительно ниже, но мы в любом случае планируем организовать закупку на высоком уровне, — подчеркнула представитель Белкоопсоюза.
