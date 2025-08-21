Ричмонд
Белкоопсоюз сказал про урожай брусники и клюквы в Беларуси в 2025 году

Белкоопсоюз дал прогноз по урожаю клюквы и брусники в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белкоопсоюз сказал про урожай брусники и клюквы в Беларуси в 2025 году. Подробности озвучила заместитель председателя правления Белкоопсоюза Оксана Скиндер, передает Sputnik.by.

Представитель организации сообщила, что урожай черники по всем областям страны оказалась на уровне одно-двух баллов из пяти возможных.

— Немного веселее прогноз по клюкве: средний урожай ожидается на уровне 3 баллов. Мы рассчитываем на эту ягоду, — подчеркнула заместитель председателя правления Белкоопсоюза.

Оксана Скиндер обратила внимание и на ситуацию с брусникой. По словам специалиста, ожидаемый прогноз на уровне трех баллов.

— Урожайность в этом году из-за погодных условий значительно ниже, но мы в любом случае планируем организовать закупку на высоком уровне, — подчеркнула представитель Белкоопсоюза.

Тем временем сильные дожди ожидаются в Беларуси 22 августа в пятницу.

Кроме того, минчане могут пожаловаться в Госконтроль на парковки по номеру 191.

Ранее «Беларусбанк» сказал, что звонок с номера 147 в мессенджере всегда от мошенников.