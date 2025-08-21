Глава Минобрнауки провел встречу со студентами-участниками СВО

«Я думаю, что мы сейчас как только запустим новый учебный год, мы регулярно такого рода встречи будем проводить, поскольку очевидно, что у нас третий год действует отдельная квота. То есть те, кто поступил, они перешли на третий курс, скоро они будут выпускаться — нам надо будет помогать с трудоустройством», — сказал Фальков, отвечая на вопрос РИА Новости.