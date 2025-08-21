Глава Минобрнауки провел встречу со студентами-участниками СВО

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков провел встречу со студентами-участниками СВО, а также студентами, чьи родители принимали участие в специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.
По данным министерства, в 2025 году в российские вузы поступило свыше 28,3 тысячи участников СВО и их родственников, квота заполнена более чем на 55%. Кроме того, 328 университетов увеличили квоту по собственной инициативе.
В рамках встречи абитуриенты и студенты предложили главе Минобрнауки РФ ряд нововведений в системе высшего образования, в том числе касающихся психологической поддержки студентов-участников СВО и создания квоты для спортсменов. Они также рассказали министру, как прошел процесс поступления в вузы страны.
«Я думаю, что мы сейчас как только запустим новый учебный год, мы регулярно такого рода встречи будем проводить, поскольку очевидно, что у нас третий год действует отдельная квота. То есть те, кто поступил, они перешли на третий курс, скоро они будут выпускаться — нам надо будет помогать с трудоустройством», — сказал Фальков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он добавил, что необходимо слышать студентов.
«Это свой уникальный взгляд людей, которые были на передовой с оружием в руках, защищали интересы Родины», — заключил министр.