В Ростове-на-Дону полностью восстановили освещение на улице Левобережной

В Ростове-на-Дону полностью и раньше срока восстановили освещение на улице Левобережной, на участке от Ворошиловского моста до границы города. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.
Глава города уточнил, что освещение на улицах Станиславского и Левобережной не работало с 2018—2019 годов.
— Весной по моему поручению сотрудники МКП «Ростгорсвет» восстановили поврежденные высоковольтные линии, заменили оборудование, опоры и неисправные светильники, провели испытания подземных коммуникаций. Все это было сделано на участке в 7 км, — отметил Александр Скрябин.
Теперь до 5 сентября энергетики должны восстановить наружное освещение на Южном въезде от улицы Станиславского до ТЦ «МегаМаг» (ул. Пойменная, 1), включая Ворошиловский мост.
