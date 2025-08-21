Ричмонд
Первый синий состав модели «Балтиец-2» прибыл на Октябрьский завод

Состав модели «Балтиец-2» для Московско-Петроградской линии впервые прибыл на Октябрьский электровагоноремонтный завод. Об этом 21 августа сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Telegram-канале.

Источник: Telegram-канал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

Поезд выполнен в синей цветовой гамме, которая соответствует оформлению линии петербургской подземки. Аналогичные составы подготовлены для Красносельско-Калининской и Фрунзенско-Приморской линий.

«Окончательная сборка подвижного состава начнется с 1 сентября. Специалисты предприятия выполнят комплекс электромонтажных работ, установят дверные системы и проведут необходимые испытания», — написал губернатор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до конца 2025 года в Петербург поставят 40 новых вагонов для «коричневой» ветки метро.

