Реставрация Ханского дворца — как продвигаются работы

«Приемка работ по всему комплексу запланирована на декабрь 2026 года. В настоящее время стройготовность составляет 82%», — написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, к этому времени работы завершены на восьми объектах комплекса из шестнадцати. Еще четыре в стадии приемки — баня, библиотечный корпус, конюшенный корпус и соколиная башня. В главном и графском корпусах, ханской кухне, садах и парковых сооружениях работы продолжаются.
«В главном корпусе реставрируются кровли и штукатурные фасады, интерьеры и деревянные перекрытия, воссоздаются дымоходные трубы и пинакли, ведется укрепление и тонировка красочного слоя живописи. В графском корпусе проводятся демонтажные работы, реставрация оконных и дверных проемов, а также усиление фундаментов и грунтов», — проинформировал глава Сомина.
На ханской кухне сейчас монтируют стропильную систему, проводят инъектирование бутовой кладки стен. В парковых сооружениях — реставрируют фонтаны, прокладывают инженерные сети и благоустраивают территории.
Ханский дворец в Бахчисарае — единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Объем финансирования — свыше 3,5 млрд рублей. Срока завершения реставрации неоднократно переносили.