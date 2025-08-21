Ричмонд
Центр Кишинева и Скулянку перекрывают на неделю: Столица превратится в одну сплошную пробку

С 23 по 31 августа доступ граждан в определенные общественные зоны столицы будет временно ограничен.

Источник: Комсомольская правда

С 23 по 31 августа доступ граждан в определенные общественные зоны столицы будет временно ограничен из-за официального визита представителей Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции, Германии, Польши и Румынии, предупреждает примэрия.

Улицы и затронутые районы:

— бул. Дачия (Аэропорт — ул. Чуфля).

— ул. Чуфля (бул. Дачия- бул. Штефана чел Маре).

— бул. Штефана чел Маре (ул. Чуфля — площадь Д. Кантемира).

— Площадь Великого Национального Собрания (ПВНС).

— Сквер собора Рождества Христова — парк Штефана чел Маре.

— Памятник Штефана чел Маре.

— Сквер здания правительства (ул. Г. Бэнулеску-Бодони — ПВНС — ул. Пушкина).

— ул. Пушкина (ул. Букурешть — ул. Колумна).

— ул. Колумна (ул. Пушкина — ул. Пыркэлаб).

— ул. Пыркэлаб (ул. Колумна — ул. Букурешть).

— ул. Букурешть (ул. Чуфля — ул. Лазо).

— ул. Лазо (ул .Дософтей — ул. Букурешть).

— ул. Варлаам (ул. Пушкина — ул. Пыркэлаб).

— ул. Микле (ул. Бодони — ул. Пыркэлаб).

— ул. Бодони (ул. Колумна — ул. Букурешть).

— сквер здания президентуры (ул. Сфатул Цэрий — бул. Штефана чел Маре — ул. М. Чеботарь).

— ул. Сфатул Цэрий — (ул. Дософтей — ул. Букурешть).

— ул. М. Чеботарь (ул. Дософтей — ул. Букурешть).

— сквер здания парламента — (ул. Сфатул Цэрий — ул. Штефана чел Маре — ул. М. Чеботарь).

— ул. А. Коробчану (ул. М. Чеботарь — ул. Сфатул Цэрий).

— ул. 31 августа — (ул. Сфатул Цэрий — ул. Бэнулеску-Бодони).

— ул. Йорга (ул. 31 августа — ул. Щусева).

— ул. Измаильская (бул. Штефана чел Маре — ул. Пана Халиппа).

— ул. Пана Халиппа (ул. Измаильская — ул. В. Александри).

— ул. Каля Ешилор (площадь Д. Кантемира — Балканское шоссе).

Власти рекомендуют гражданам избегать этих зон на время визитов еврочиновников для надлежащего проведения мероприятий и безопасности участников.

