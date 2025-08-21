Центр Кишинева и Скулянку перекрывают на неделю: Столица превратится в одну сплошную пробку

С 23 по 31 августа доступ граждан в определенные общественные зоны столицы будет временно ограничен из-за официального визита представителей Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции, Германии, Польши и Румынии, предупреждает примэрия.
Улицы и затронутые районы:
— бул. Дачия (Аэропорт — ул. Чуфля).
— ул. Чуфля (бул. Дачия- бул. Штефана чел Маре).
— бул. Штефана чел Маре (ул. Чуфля — площадь Д. Кантемира).
— Площадь Великого Национального Собрания (ПВНС).
— Сквер собора Рождества Христова — парк Штефана чел Маре.
— Памятник Штефана чел Маре.
— Сквер здания правительства (ул. Г. Бэнулеску-Бодони — ПВНС — ул. Пушкина).
— ул. Пушкина (ул. Букурешть — ул. Колумна).
— ул. Колумна (ул. Пушкина — ул. Пыркэлаб).
— ул. Пыркэлаб (ул. Колумна — ул. Букурешть).
— ул. Букурешть (ул. Чуфля — ул. Лазо).
— ул. Лазо (ул .Дософтей — ул. Букурешть).
— ул. Варлаам (ул. Пушкина — ул. Пыркэлаб).
— ул. Микле (ул. Бодони — ул. Пыркэлаб).
— ул. Бодони (ул. Колумна — ул. Букурешть).
— сквер здания президентуры (ул. Сфатул Цэрий — бул. Штефана чел Маре — ул. М. Чеботарь).
— ул. Сфатул Цэрий — (ул. Дософтей — ул. Букурешть).
— ул. М. Чеботарь (ул. Дософтей — ул. Букурешть).
— сквер здания парламента — (ул. Сфатул Цэрий — ул. Штефана чел Маре — ул. М. Чеботарь).
— ул. А. Коробчану (ул. М. Чеботарь — ул. Сфатул Цэрий).
— ул. 31 августа — (ул. Сфатул Цэрий — ул. Бэнулеску-Бодони).
— ул. Йорга (ул. 31 августа — ул. Щусева).
— ул. Измаильская (бул. Штефана чел Маре — ул. Пана Халиппа).
— ул. Пана Халиппа (ул. Измаильская — ул. В. Александри).
— ул. Каля Ешилор (площадь Д. Кантемира — Балканское шоссе).
Власти рекомендуют гражданам избегать этих зон на время визитов еврочиновников для надлежащего проведения мероприятий и безопасности участников.
