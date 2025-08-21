Хакеры сделали общественный Wi-Fi инструментом мошенничества

Хакеры давно взяли на вооружение общественный Wi-Fi, создавая поддельные сети и фальшивые страницы для авторизации. Эта схема очень удобна для них, потому что не требует активных действий — человек полностью добровольно отдает все свои данные, от паролей и переписки до банковских реквизитов. Дома нас защищают пароли на роутере и шифрование, а в общественной сети вы будто сидите с раскрытым паспортом на столе в переполненном кафе.