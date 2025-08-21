Компании «Сколково» покажут в Новосибирске решения для медицины, экологии и промышленности

С другой стороны, компания Smart Plan из Новосибирска представит платформу для автоматизации процессов девелопмента и продаж недвижимости. Она объединяет все ключевые инструменты для девелоперов на рынке индивидуального жилья и многоквартирных домов: финансовое планирование и управление маржинальностью, создание объектов и контроль остатков в реальном времени, автоматизацию рекламы и маркетинговых активностей.