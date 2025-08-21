В Аларском районе Иркутской области построили 11 медпунктов с 2020 года

Врачебную амбулаторию и 10 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) возвели в Аларском районе Иркутской области с 2020 года в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение», работу которого с этого года продолжил новый — «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«Мы видим, как благодаря реализации национальных проектов современная и доступная медицинская помощь приходит в самые отдаленные уголки района. За последние годы в Аларском районе проделана колоссальная работа по развитию инфраструктуры здравоохранения. Новые ФАПы и амбулатория, передвижной флюорограф, развитие “Школы для пациентов с сахарным диабетом”, открытие женской консультации — это конкретные шаги по улучшению здоровья наших жителей», — отметил министр здравоохранения региона Андрей Модестов.
Например, новые фельдшерско-акушерские пункты появились в селах Аляты и Зоны. В Алятах ФАП возвели в этом году, сейчас он находится на этапе подключения электросетей, затем планируется благоустройство территории. Ожидается, что пациентов начнут принимать уже осенью после получения необходимых документов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.