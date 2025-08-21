В МВД рассказали о новой схеме мошенничества при оплате ЖКХ

Правоохранители пояснили, что бот имитирует интерфейс госсервисов, например, ГИС ЖКХ, и под видом проверки запрашивает конфиденциальные данные, такие как ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН, номер телефона. После их ввода жертве приходит ложное сообщение «Роскомнадзора», что её данные якобы перехвачены мошенниками. Чтобы избежать их утечки, «сотрудники» предлагают по ссылке из сообщения в оперативном порядке связаться с ними.