В подмосковном Ногинске прошел семейный форум «Родные — Любимые»

Региональный семейный форум «Родные — Любимые» прошел в парке культуры и отдыха города Ногинска в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Участники форума встретились с блогерами Кириллом и Евой Диденок, которые поделились своим опытом и ответили на все интересующие вопросы. Также в рамках программы состоялась церемония награждения победителей конкурса проектов для регионального форума “Родные — Любимые”. Награды получили семьи, проявившие активность в региональных инициативах», — говорится в сообщении пресс-службы министерства образования области.
Для гостей были организованы мастер-классы от психологов, педагогов и представителей сферы культуры, что способствовало обмену опытом и знаниями в сфере семейного воспитания. На сцене выступили детские и семейные коллективы, а также приглашенные артисты. Фестиваль завершился концертом исполнителя Фогеля.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.