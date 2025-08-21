Полиция разрешила проведение фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге

Свердловская полиция согласовала проведение книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге. Об этом рассказал руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.
«Организаторы вышеназванного мероприятия, несмотря на сжатые сроки до начала работы фестиваля, адекватно отреагировали на замечания представителей МВД и устранили проблемные вопросы. В итоге запланированное событие состоится на радость екатеринбуржцам. Прошу с пониманием относиться к работе силовиков, так как на абсолютно любом мероприятии с массовым пребыванием граждан безопасность всегда превыше всего. Как говорится, ничего личного, только защита интересов людей», — пояснил Валерий Горелых.
Накануне идеолог мероприятия Евгений Горенбург объявил, что фестиваль может и не состояться из-за требований силовиков к организации безопасности. С его слов, полиция требовала организовать тщательный досмотр перед входом на фестиваль. К такому требованию координаторы не были готовы.
«Выражение организаторов “Мы не очень были готовы” относительно мероприятия с массовым пребыванием людей, мягко говоря, настораживает, так как речь идет не о книгах как таковых, а о большом количестве граждан, которые придут смотреть на эти книги. Соответственно, безопасность посетителей должна быть обеспечена максимально по отношению к предъявляемым требованиям», — говорил вчера ЕАН глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
Книжный фестиваль «Красная строка» должен пройти с 22 по 24 августа в Историческом сквере Екатеринбурга. На нем ожидаются выступления известных писателей.