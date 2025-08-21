Ричмонд
Омичи увидели в небе загадочную «космическую медузу»

Необычное атмосферное явление попало в объекты метсной жительницы.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Омском заметили так называемую «космическую медузу». Редкое атмосферное явление возникло после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с Байконура 20 августа, о котором сообщил Роскосмос.

Речь идет о спутнике «Бион-М № 2» с 75 мышами, мухами, муравьями, растениями и другими организмами на борту. Исследования помогут ученым изучить влияние радиации и невесомости на живые существа в условиях полярной орбиты.

«Впервые в истории подобный аппарат выведен на солнечно-синхронную орбиту с наклонением около 97 градусов. Уверены, что выполнение всех запланированных экспериментов принесет бесценные знания, способствующие дальнейшему освоению космического пространства человеком», — говорится в сообщении.

Яркий след в небе, напоминающий медузу, образовали газы, выброшенные из ракеты и освещенные солнцем. Это явление и могли наблюдать омичи. Так, жительница Саргатского района сняла необычный пейзаж на камеру и поделилась фотографиями в паблике t.me/sargatskoeomsk.

Фото: телеграм-канал «Охотник за красотами Омской области».

«Возможно, было выше, я вышла на улицу не сразу после запуска», — пояснила автор телеграм-канала.

Фото: телеграм-канал «Охотник за красотами Омской области».

