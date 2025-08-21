В Дрожжановском районе Татарстана отремонтировали отдел центра занятости

Отдел центра занятости населения Республики Татарстан по Дрожжановскому району открыли в селе Старое Дрожжаное после капитального ремонта, выполненного в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в совете муниципального района.
Церемония открытия состоялась с участием главы Дрожжановского района Марата Гафарова и министра труда, занятости и социальной защиты республики Эльмиры Зариповой.
В центре для посетителей поставили компьютеры, сделали уголок для детей, специальные зоны для индивидуальной работы и встреч с работодателями. Также появился и специальный комплекс услуг: теперь каждый посетитель будет получать индивидуальный план с учтенными потребностями и пожеланиями.
Условия труда сотрудников тоже стали лучше. Например, подключены новые цифровые сервисы, которые сделают работу проще и быстрее. Сейчас в центре есть 12 вакансий и открыт набор в группу по обучению инструкторов по беспилотным авиационным системам. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 (84375) 2−24−51.
Нацпроект «Кадры».
поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.