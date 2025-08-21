Путин поручил создать механизм доставки материалов для маскировочных сетей

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть создание механизма закупки и доставки волонтерам материалов для изготовления маскировочных сетей, чтобы сократить сроки их изготовления и поставки в Вооруженные силы, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения «Народный фронт “За Россию”, которую он посетил 6 июля.
«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы… о разработке и реализации механизма закупки и оперативной доставки в волонтерские организации, осуществляющие изготовление маскировочных сетей для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, материалов, необходимых для их изготовления, в целях сокращения сроков изготовления и поставки таких сетей в Вооруженные Силы Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.