Путин поручил создать механизм доставки материалов для маскировочных сетей

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы… о разработке и реализации механизма закупки и оперативной доставки в волонтерские организации, осуществляющие изготовление маскировочных сетей для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, материалов, необходимых для их изготовления, в целях сокращения сроков изготовления и поставки таких сетей в Вооруженные Силы Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.