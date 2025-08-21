В Новосибирске открылась восьмая мечеть

В деревне Кошкуль Чановского района состоялось торжественное открытие новой мечети, которая станет центром духовной жизни для местных жителей.
21 августа в Новосибирской области произошло значимое событие для мусульманского сообщества региона — открытие восьмой мечети. Место для молитв появилось в тихой деревне Кошкуль Чановского района, пишет VN.ru.
Церемония открытия прошла под руководством Рафаиля хазрата Сулейманова, председателя Духовного управления мусульман Новосибирска и области. Именно его усилиями, при поддержке местных жителей, строятся новые мечети, которые становятся центрами духовного развития, утешения и общения для верующих.
Рафаиль хазрат подчеркнул, что мечеть, как и церковь или синагога, является домом Бога, и ее возведение — проявление милости Всевышнего. Он также отметил важность молитвы особенно для матерей и жен, чьи близкие находятся в зоне СВО, как источника душевного покоя и надежды.
Открытие началось с чтения Корана, после чего с приветственными словами выступили глава Чановского района Виктор Губер и глава сельсовета Владимир Афанасьев. Особую атмосферу создало стихотворение на татарском языке, посвященное мечети, которое прочитала старейшая жительница села, Салиха ханум Измайлова. Церемонию завершил имам-хатыб Собир хаджи Каримов молитвой о благополучии и духовной стойкости жителей.
Праздник продолжился совместным обедом и пятничным джума-намазом, который объединил жителей и гостей деревни.
Представители исторической мечети «Ихлас» отметили, что открытие нового духовного центра — это не просто строительство здания, но укрепление веры, сохранение традиций и надежда на воспитание будущего поколения.