В Новосибирске открылась восьмая мечеть

Рафаиль хазрат подчеркнул, что мечеть, как и церковь или синагога, является домом Бога, и ее возведение — проявление милости Всевышнего. Он также отметил важность молитвы особенно для матерей и жен, чьи близкие находятся в зоне СВО, как источника душевного покоя и надежды.