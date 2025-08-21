В Новосибирске пройдет форум «Технопром»

Форум «Технопром» состоится на площадке «Новосибирск Экспоцентр» с 27 по 29 августа в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций.
Участники форума поделятся своим опытом внедрения бережливых технологий и оптимизации работы. А специалисты регионального центра компетенций проведут экспертные сессии. Помимо этого, на мероприятии представители Минэкономразвития Новосибирской области расскажут о дальнейших планах по расширению поддержки, направленной на повышение производительности труда в компаниях региона. Также на площадках форума будут организованы мастер-классы.
«Для того чтобы погрузиться в эти мастер-классы, вам понадобится 20−30 минут. За это время вы поймете, как решать ту или иную проблему благодаря инструментам бережливого производства. Многие, кто посещал подобные наши мероприятия и мастер-классы, говорят о том, что никогда еще не видели, чтобы так много можно было узнать о бережливом производстве за 20 минут», — рассказала руководитель регионального центра компетенций Полина Коленченко.
Кроме того, в ходе деловой программы форума состоится круглый стол «Фундамент будущего: развитие высокотехнологичных предприятий Новосибирской области». В ходе него эксперты отрасли обсудят опыт внедрения инструментов бережливого производства в работу ведущих компаний региона.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.