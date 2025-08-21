В Новосибирске пройдет форум «Технопром»

«Для того чтобы погрузиться в эти мастер-классы, вам понадобится 20−30 минут. За это время вы поймете, как решать ту или иную проблему благодаря инструментам бережливого производства. Многие, кто посещал подобные наши мероприятия и мастер-классы, говорят о том, что никогда еще не видели, чтобы так много можно было узнать о бережливом производстве за 20 минут», — рассказала руководитель регионального центра компетенций Полина Коленченко.