В Перми определен внешний вид школы № 28

Городской департамент градостроительства и архитектуры согласовал колерный паспорт школы № 28 на ул. Луначарского, 4, где сейчас идет капитальный ремонт.
Фасад здания будет выполнен в серо-синих тонах, с применением авангардного индустриального стиля. Такой дизайн фасада будет символизировать интеграцию технологий в учебный процесс.
Сейчас в здании школы идут основные отделочные работы, ведется монтаж новой кровли и электросетей, обновляется фасад и коммуникации, благоустраивается территория. Капремонт выполнен на 44%.