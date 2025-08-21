Путин поручил разместить аптечки в людных местах в новых регионах

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о размещении аптечек с кровоостанавливающими медизделиями в некоторых общественных местах в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях и регионах, прилегающих к районам проведения СВО, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения «Народный фронт “За Россию”, которую он посетил 6 июля. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы… об оснащении аптечек в отдельных специальных транспортных средствах, используемых федеральными государственными органами в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, в субъектах Российской Федерации, территории которых прилегают к районам проведения специальной военной операции, современными кровоостанавливающими медицинскими изделиями отечественного производства, а также о возможности размещения аптечек, оснащенных такими изделиями, в отдельных местах массового пребывания людей в указанных субъектах Российской Федерации», — указано в перечне поручений.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.