Путин поручил разместить аптечки в людных местах в новых регионах

Путин поручил рассмотреть размещение аптечек в людных местах в новых регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о размещении аптечек с кровоостанавливающими медизделиями в некоторых общественных местах в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях и регионах, прилегающих к районам проведения СВО, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения «Народный фронт “За Россию”, которую он посетил 6 июля. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы… об оснащении аптечек в отдельных специальных транспортных средствах, используемых федеральными государственными органами в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, в субъектах Российской Федерации, территории которых прилегают к районам проведения специальной военной операции, современными кровоостанавливающими медицинскими изделиями отечественного производства, а также о возможности размещения аптечек, оснащенных такими изделиями, в отдельных местах массового пребывания людей в указанных субъектах Российской Федерации», — указано в перечне поручений.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.